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Вітвіцька розкрила, як почувається на 38 тижні вагітності й чому вже була готова їхати до пологового
Телеведуча вже чекає на зустріч із сином та зізнається, що останні тижні даються їй непросто.
Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, розповіла, як минають її останні дні перед пологами та з якими відчуттями вона чекає на народження первістка.
38-й тиждень вагітності для ведучої вже зовсім не схожий на попередні. Соломія зізнається, що стала менш рухливою. Каже, що тепер пересувається «як качечка». Організм уже почав подавати перші сигнали. У Вітвіцької були тренувальні перейми. Одного разу вона навіть подумала, що час вирушати до пологового.
«38 тижнів. Здається, я вже перейшла в період, коли кожне повідомлення від подружок може починатися з: „Ну що, ще не?..“ А ми поки що чекаємо на нашу головну зустріч. І я вже не така прутка лань як раніше, ходжу як качечка, уже були тренувальні перейми і збиралася в пологовий», — поділилася телеведуча.
За словами Вітвіцької, подібні «хибні тривоги» наприкінці вагітності — не рідкість. Медики її пологового будинку розповідали, що майбутні мами іноді приїжджають туди навіть кілька разів за одну ніч, будучи впевненими, що пологи вже почалися.
«Медики у моєму пологовому кажуть, що буває вагітні по кілька разів на ніч приїжджають, бо думають, що уже „почалося“. Друзі регулярно надсилають веселі рілзи про вагітних та поради по догляду з малюком. І це все так зворушливо і дуже мило», — розповіла Соломія.
Попри хвилювання, телеведуча сприймає цей період із гумором і вдячністю за підтримку близьких. Вона також вирішила поцікавитися у своїх підписниць, як ті переживали останні тижні очікування перед пологами.
Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала свято на честь майбутнього сина. Тарабарова підготувала сюрприз.