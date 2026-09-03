Вітвіцька розкрила, як почувається на 38 тижні вагітності й чому вже була готова їхати до пологового

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка перебуває на останніх тижнях вагітності, розповіла, як минають її останні дні перед пологами та з якими відчуттями вона чекає на народження первістка.

38-й тиждень вагітності для ведучої вже зовсім не схожий на попередні. Соломія зізнається, що стала менш рухливою. Каже, що тепер пересувається «як качечка». Організм уже почав подавати перші сигнали. У Вітвіцької були тренувальні перейми. Одного разу вона навіть подумала, що час вирушати до пологового.

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«38 тижнів. Здається, я вже перейшла в період, коли кожне повідомлення від подружок може починатися з: „Ну що, ще не?..“ А ми поки що чекаємо на нашу головну зустріч. І я вже не така прутка лань як раніше, ходжу як качечка, уже були тренувальні перейми і збиралася в пологовий», — поділилася телеведуча.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

За словами Вітвіцької, подібні «хибні тривоги» наприкінці вагітності — не рідкість. Медики її пологового будинку розповідали, що майбутні мами іноді приїжджають туди навіть кілька разів за одну ніч, будучи впевненими, що пологи вже почалися.

«Медики у моєму пологовому кажуть, що буває вагітні по кілька разів на ніч приїжджають, бо думають, що уже „почалося“. Друзі регулярно надсилають веселі рілзи про вагітних та поради по догляду з малюком. І це все так зворушливо і дуже мило», — розповіла Соломія.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Попри хвилювання, телеведуча сприймає цей період із гумором і вдячністю за підтримку близьких. Вона також вирішила поцікавитися у своїх підписниць, як ті переживали останні тижні очікування перед пологами.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала свято на честь майбутнього сина. Тарабарова підготувала сюрприз.

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