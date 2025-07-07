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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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113
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Вітвіцька розповіла про відбудову "Охматдиту" після удару РФ: яка орієнтовна дата закінчення робіт

Зірка зізналася, на якій стадії робота зараз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Соломія Вітвіцька, "Охматдит"

Соломія Вітвіцька, "Охматдит" / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча ТСН і журналістка Соломія Вітвіцька вперше відверто розповіла про процес відновлення дитячої лікарні НДСЛ "Охматдит", що постраждала під час ракетної атаки росії 8 липня 2024 року.

В інтерв'ю Аліні Доротюк журналістка розповіла, що будівельні роботи вже стартували, а завершення нового корпусу заплановане на кінець 2025 року: "Наша головна задача – щоб новий корпус відбудували якнайшвидше, максимально прозоро і якісно".

За словами Соломії, за відбудову відповідає фонд "Охматдит – здорове дитинство", в якому вона є головою Наглядової ради. Саме цей фонд вже перерахував перші 15 мільйонів гривень компанії, яка взялася за реконструкцію. Проте Вітвіцька підкреслила, що фонд не обирав забудовника. І додала, що підрядник, який переміг, раніше вже працював над цим корпусом, тому добре знає об'єкт.

Соломія Вітвіцька в “Охматдиті” / © пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька в “Охматдиті” / © пресслужба каналу "1+1"

"Документацію готували МОЗ і лікарня. "Охматдит" оголошував тендер. Тристороння угода підписана між фондом, як платником, між лікарнею і підрядником – ми платимо і контролюємо. До вибору забудовника жодного стосунку ми не маємо. На платформі Prozorro був організований тендер закупівлі, цей забудовник запропонував найнижчу ціну. Він має досвід. До речі, як раз добудовував цей корпус – це його дітище фактично. Ми лише платимо кошти і контролюємо процес",  пояснила ведуча.

Попри масштаб основної реконструкції, команда фонду не зупиняється лише на цьому. Одночасно реалізуються інші проєкти: закуплено обладнання для дитячого басейну, що був відновлений до атаки, підтримується навчання фахівців-реабілітологів, а також готується реконструкція відділень для ментального здоров’я.

 "Ми про все звітуємо – усе на наших сторінках у соцмережах, на сайті. Це конкретні факти. Зараз на рахунках фонду 400 мільйонів, 15 мільйонів уже переказано. Йдуть паралельні проєкти, тому що донати паралельно надходять і надалі", — підсумувала Соломія. 

Реконструкція “Охматдиту” / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реконструкція “Охматдиту” / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька заявила про купівлю квартири та звідки брала кошти на власне майно.

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