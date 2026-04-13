Вітвіцька відверто розповіла про конфлікти з Білик та Тополею: чому співачки ображались на неї

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька відверто розповіла про конфлікти зі співачками Іриною Білик та Оленою Тополею та чому вони ображались на неї.

Свого часу знаменитість вела програму, де розповідала про життя знаменитостей, а пізніше ще й Telegram-канал. На проєкті "Тур зірками" ведуча говорить, що на тлі цього виникали різні конфліктні ситуації. Зокрема, на Соломію Вітвіцьку ображалась Ірина Білик. Сталося це через квадрокоптер. Співачка вважала, що ведуча до цього причетна. Проте згодом вони порозумілись та знайшли спільну мову.

"Були різні ситуації і моменти. Був такий, досить глибокий конфлікт з Іриною Білик. Ми потім навіть були на одній прессконференції, вона сиділа окремо і навіть не хотіла зі мною спілкуватися. Наскільки я пам'ятаю, тоді хтось запустив квадрокоптер, а вона думала, що це ми, тому ображалась. Потім ми знайшли спільну мову і прекрасно спілкувалися", - пригадує ведуча.

Також свого часу на Соломію Вітвіцьку ображалась Олена Тополя. Річ у тім, що ведуча повідомила про вагітність співачки. Проте сама ж виконавиця новину приховувала. Для знаменитості це було дивним, адже Олена Тополя перебувала на сьомому місяці вагітності, тож животик був округлим. Окрім того, ведуча запримітила вагітність виконавиці під час публічного заходу, тож була переконана, що й інші журналісти теж звернуть на це увагу.

"У "Жовтневому палаці", де були сотні журналістів, не побачили, що Олена Тополя вагітна на сьомому місяці. Мені передавали, що Оленка була дуже ображена. Я думаю, що це просто гормони. Вона якось так ніжно ставилась до свого стану, реально приховувала. А мені було дивно, бо це було дуже помітно. Навіть по її словах зі сцени було зрозуміло, що вона чекає на дитину", - пригадує знаменитість.

