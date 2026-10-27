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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

Вітвіцька замилувала фото одномісячного сина й заговорила про дітей чоловіка від попередніх стосунків

У родині зірки особливе свято, тож вона влаштувала для Устима маленький сюрприз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином

Соломія Вітвіцька з чоловіком і сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вже як місяць у статусі мами.

З нагоди свята маленького одномісячного Устима вона організувала йому імпровізований фотосет. Для цього Соломія замовила святковий тортик і показала декілька фото з материнських буднів. Зокрема, як гуляє з малюком, розвиває та переодягає його.

Син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

І хоч обличчя первістка ведуча поки що не показує, проте вона не приховує емоцій щастя. Вона зізналася, що перший місяць у новому статусі був надзвичайно пізнавальним і сповненим величезної любові.

«Устиму — місяць. І сьогодні були святкові фотосесія та прогулянка. Перший місяць знайомилися одне з одним, знайомили сина з нашими друзями, багато їли — хтось молоко, хтось усе, що вдавалося перехопити між годуваннями. Потроху звикали, що нас уже троє. Дізнавалися одне про одного, вчилися розуміти без слів і відкривали, скільки любові може вміститися до такої маленької людини», — написала Вітвіцька.

Зірка звернулася до маленького іменинника і чуттєво привітала його: «Один місяць, а здається, Устим уже завжди був частиною нашого життя. Рости щасливим, наш хлопчику. А ми вчитимемося бути твоїми батьками».

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Крім того, ведуча пригадала свій день пологів. Вона показала змонтовані кадри своєї подруги, де вже після пологової зали з сином на руках її щасливу везли до палати.

Ба більше, це вперше, коли Соломія не приховала, що для її чоловіка це вже третя дитина. Від попередніх стосунків він виховує двох малюків. Тим не менш, з кадрів можна помітити, яким щасливим був Олексій Ситайло після пологів Соломії.

«Боже, як швидко летить час. Здається, ще вчора чекали на це маленьке диво, а сьогодні Устимчику вже місяць. Олекса став татом утретє, а Соломія вперше пізнала щастя материнства. А маленький Устимчик став чиїмось цілим Всесвітом!» — написала подруга ведучої, а та зробила репост сториз.

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

Чоловік Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Чоловік Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька відповіла на закиди про сурогатне материнство і чи правда носила накладний живіт.

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