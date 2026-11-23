Соломія Вітвіцька з сином / © instagram.com/solomiyavitvitska

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46-річна ведуча Соломія Вітвіцька разом із чоловіком Олексієм Ситайлом зворушливо привітали сина Устима з Днем сина та поділилися особливими сімейними моментами.

Для телеведучої це свято набуло особливого значення, адже нещодавно вона вперше стала мамою. Відтоді подружжя відкриває для себе зовсім новий етап життя. Малюк уже встиг стати головним героєм їхніх сімейних відео. А його батьки не приховують, наскільки сильно змінилося їхнє повсякдення після появи первістка. З нагоди свята вони підготували для сина особливе звернення.

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«Наш маленький хлопчику, ти зробив наш світ зовсім іншим. І скільки б не минуло часу, ми пам’ятатимемо кожну твою крихітну рисочку, кожен подих і кожну мить, коли ти був таким маленьким. З Днем сина, наш Устиме!» — написали Соломія та Олексій.

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Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином / © скриншот з відео

Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином / © скриншот з відео

Соломія Вітвіцька з чоловіком та сином / © скриншот з відео

Син Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

Окрім ніжного привітання, Вітвіцька показала й подарунок, який отримала від подруги — співачки Світлани Тарабарової. Артистка підготувала для молодої мами особливий пам'ятний бокс, у якому зібрала найцінніші речі з історії появи малюка. Там знайшлося місце для двох тестів на вагітність Соломії, знімка з УЗД, сімейної світлини та зліпків маленьких ручок. Такий подарунок зберігатиме спогади про перші й найважливіші моменти материнства.

Подарунок Соломії Вітвіцькій від Світлани Тарабарової / © скриншот з відео

Син Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

Син Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

Син Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

Син Соломії Вітвіцької / © скриншот з відео

У коментарях підписники також не стримували емоцій і звернули увагу на разючу схожість Устима з татом — військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька похрестила синочка у монастирі та показала фото з цієї нагоди.

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