"Вівтар" у виконанні FIЇNKA зчинив скандал: діти Гіги пригрозили судом, а зірка дорікнула їм у брехні

FIЇNKA, Степан Гіга з родиною / © скриншот з відео

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Українська співачка FIЇNKA, яка схудла на 12 кг за місяць, публічно висловила обурення через ситуацію навколо пісні «Вівтар» Степана Гіги.

Артистка заявила, що попри спроби домовитися про офіційне використання композиції, їй так і не дозволили виконувати її на сольних концертах. Водночас, за словами виконавиці, представники родини Гіги повідомляли їй про судовий процес проти Нікіти Кісельова через цю пісню, однак сам співак заперечив наявність такого провадження.

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Так, скандал виник після вечора пам’яті Степана Гіги, де FIЇNKA виконала його композицію «Вівтар». Виступ привернув увагу слухачів, а фрагмент з виконанням почав поширюватися в соцмережах. Співачка захотіла додати пісню до свого репертуару, проте, за її словами, узгодити це з представниками спадкоємців артиста не вдалося.

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FIЇNKA / © скриншот з відео

Виконавиця розповіла, що після того, як запис із її виконанням став популярним у TikTok, вона звернулася до родини Гіги з проханням дозволити офіційний реліз. FIЇNKA запропонувала розподілити роялті порівну, однак, за її словами, домовленість стосувалася лише випуску композиції, а виконувати її наживо їй не дозволили.

«Я з радістю погодилася прийти на вечір пам’яті. Домовленість була така: ми заспіваємо пісню і її ніде не можна випускати. Але я зняла одне відео в TikTok і воно завірусилося. Я звернулася до сім’ї й попросила випустити, розділити роялті 50 на 50 — це нормально. Вони погодилися, але лише випустити, а виконувати не можна», — розповіла FIЇNKA в інтерв’ю Славі Дьоміну.

FIЇNKA / © скриншот з відео

За словами співачки, їй неодноразово доводилося відмовляти слухачам, які просили заспівати «Вівтар» на її сольних концертах. Виняток зробила лише одного разу — на великому святковому заході в Івано-Франківську. Після цього, стверджує артистка, її команді зателефонували представники менеджменту Гіги й висловили претензії через порушення домовленостей.

Окремі запитання у FIЇNKA виникли через історію з Нікітою Кісельовим, який також виконує «Вівтар». За словами співачки, їй повідомляли, що з артистом нібито «судяться» через використання композиції, але він насправді ж він продовжує виступати з хітом. Водночас вона наголосила, що особисто до Кісельова претензій не має, але повністю тоді не розуміє ситуації і відчуває, що її «намахали».

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«До Нікіти Кісельова претензій нуль. Але він на тій пісні кар’єру зробив. Він рекламує свої концерти під неї. А мені сім’я Гіги каже, що вони на нього подали до суду за використання пісні. Тобто мені не можна виконувати, бо на мене теж подадуть. Я поважаю це. А Нікіта всюди співає, а менеджмент продовжує казати, що судиться з ним. Мене намахали», — наголосила зірка.

FIЇNKA / © скриншот з відео

Нікіта Кісельов відреагував на слова FIЇNKA

Після того як ситуація набула розголосу, Нікіта Кісельов оприлюднив власну позицію. Співак у Facebook заявив, що має всі необхідні документи для використання пісні «Вівтар», а її реліз відбувся офіційно після погодження з правовласником.

«Хочу раз і назавжди дати чітку відповідь: усі необхідні документи підписані з правовласником. Використання пісні оформлено документально та здійснюється офіційно, з дотриманням усіх погоджених умов. За наявними в нас даними, станом на сьогодні судових проваджень щодо використання мною пісні „Вівтар“ не відкрито і не може бути», — наголосив артист.

Він додав, що поважає творчість Степана Гіги та його родину, і закликав не поширювати неперевірені відомості.

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Допис Нікіти Кісельова / © instagram.com/nikitakiselov

У відповідь FIЇNKA знову звернулася до теми в Threads. Вона наголосила, що не звинувачує Кісельова в незаконному використанні пісні, однак обурена тим, що, за її словами, представники менеджменту Гіги повідомляли їй про судовий процес, існування якого співак заперечує.

«До Нікіти Кісільова жодних запитань немає і не було. Менеджменте Гіги, для чого казати мені, що ви подали в суд на Нікіту? Щоб ця інформація від мене не рознеслася по нашому шоубізнесу? Не вийшло! Ви свідомо ввели мене в оману з надією, шо ця інфа не вийде в публічність. Вийшла. Най несеться. Я почуваюся обманутою, бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку. А ви мене нагло дурили. Щоб що?» — написала артистка й відповіді поки що не отримала.

Допис FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Реакція зірок і користувачів на скандал FIЇNKA

До обговорення долучився блогер Ніколас Карма. Він розповів, що після концерту пам’яті Степана Гіги також хотів випустити власну версію його пісні «Достигають вишні», однак зіткнувся з труднощами під час погодження.

За словами Карми, він пропонував передати родині та авторам усі роялті в обмін на дозвіл офіційно випустити композицію. У травні, стверджує блогер, донька Степана Гіги Квітослава повідомила йому, що родині сподобалася його версія, однак із релізом потрібно зачекати через судові питання з Нікітою Кісельовим.

«А подають в суд на Нікіту через те, що він незаконно випустив пісню „Вівтар“ і виконує її на концертах. І через певний період повернуться до мого питання, щоб ми, все ж таки, змогли випустити пісню», — переказав Карма слова, які, за його твердженням, почув під час розмови.

Ніколас Карма — допис у Threads / © instagram.com/nicolas_karma_official

У липні блогер, за його словами, повторно звернувся до представників родини, але відповіді не отримав. Він зазначив, що його версію «Достигають вишні» продовжували шукати в Мережі, однак домовитися про офіційний реліз так і не вдалося.

Після заяви FIЇNKA Карма припустив, що йому могли повідомляти аналогічну інформацію про суд проти Кісельова. Він підтримав співачку та закликав не звинувачувати її в неправді, наголосивши, що сам Кісельов публічно заперечив існування судового провадження.

Ніколас Карма — допис у Threads

Таким чином, ситуація навколо виконання пісень Степана Гіги переросла в публічну суперечку про домовленості щодо авторських прав і комунікацію з представниками родини артиста. Водночас остаточні пояснення менеджменту Гіги поки що не прозвучали.

Нагадаємо, нещодавно FIЇNKA приголомшила своїми доходами та скільки грошей їй приніс хіт «Афини».

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