Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена": Лео з Ірпеня розчулив Мережу, переспівавши хіт "Океану Ельзи"

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена": Лео з Ірпеня розчулив Мережу, переспівавши хіт "Океану Ельзи"

Дата публікації
Перегляди
1310
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Війнами втомлена, та ніким не зломлена": Лео з Ірпеня розчулив Мережу, переспівавши хіт "Океану Ельзи"

Фото: instagram.com/bushasasha

Трирічний Лео з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", знову заспівав для прихильників.

Маленький зірка Мережі тепер переспівав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Човен". На відео, яке розмістив його тато Олександр на своїй сторінці в Instagram, хлопчик їде на велосипеді вулицею та завзято співає патріотичну композицію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Busha Sasha (@bushasasha)

"Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні", – прокоментував тато хлопчика.

У коментарях зворушені користувачі поділилися, що у такий складний час Лео підіймає їм настрій та додає віри у світле майбутнє.

  • Маленький маестро в нелегкий час зараз і майбутній трофей в майбутній мирній Україні! В захваті духу від вродженого таланту Лео
  • Лео – неймовірний
  • Не хлопчик, а диво! Постійно спостерігаю, не можу намилуватися
  • Найніжніший і найспівучіший соловейко
  • Дякую вам за настрій! Люблю Лео
  • За ранок вперше усміхнулась, послухавши маленького Лео

Нагадаємо, "Квартал 95" завершив благодійний тур Європою. Стало відомо, скільки грошей вдалося зібрати.

Читайте також:

Наступна публікація