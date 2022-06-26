"Війнами втомлена, та ніким не зломлена": Лео з Ірпеня розчулив Мережу, переспівавши хіт "Океану Ельзи"

Трирічний Лео з Ірпеня, який прославився виконанням повстанського гімну "Ой, у лузі червона калина", знову заспівав для прихильників.

Маленький зірка Мережі тепер переспівав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Човен". На відео, яке розмістив його тато Олександр на своїй сторінці в Instagram, хлопчик їде на велосипеді вулицею та завзято співає патріотичну композицію.

"Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні", – прокоментував тато хлопчика.

У коментарях зворушені користувачі поділилися, що у такий складний час Лео підіймає їм настрій та додає віри у світле майбутнє.

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