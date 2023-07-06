Військові у Кременчуці довели Настю Каменських до сліз: "Припиніть так робити"

Співачка Настя Каменських розчулила шанувальників відео, де українські захисники почали з себе зривати шеврони і віддавати їй.

Артистка пригадала свою нещодавню поїздку до міста Кременчук, куди приїхала, аби привезти необхідні речі захисникам, які проходять реабілітацію та перебувають на лікуванні у госпіталі.

Під час спілкування з Каменських наші військові почали знімати з себе шеврони і передавати їх співачці. Це дуже розчулило артистку і вона не змогла стримати сліз:

Настя Каменських показала особливий подарунок, який їй зробили наші захисники

"Це був по-справжньому особливий момент. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність та підтримку одне-одного. Тепер це мій оберіг, який дарує сили та мотивує продовжувати свою справу", - прокоментувала Настя.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, декілька місяців тому Настя Каменських була у благодійному турі "Я – Україна". Згодом артистка приголомшила сумою, яку зібрала на допомогу ЗСУ під час своїх концертів.

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