Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові у Кременчуці довели Настю Каменських до сліз: "Припиніть так робити"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
2183
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові у Кременчуці довели Настю Каменських до сліз: "Припиніть так робити"

Настя Каменських

Артистка показала особливі подарунки від наших захисників.

Співачка Настя Каменських розчулила шанувальників відео, де українські захисники почали з себе зривати шеврони і віддавати їй.

Артистка пригадала свою нещодавню поїздку до міста Кременчук, куди приїхала, аби привезти необхідні речі захисникам, які проходять реабілітацію та перебувають на лікуванні у госпіталі.

Під час спілкування з Каменських наші військові почали знімати з себе шеврони і передавати їх співачці. Це дуже розчулило артистку і вона не змогла стримати сліз:

Настя Каменських показала особливий подарунок, який їй зробили наші захисники

Настя Каменських показала особливий подарунок, який їй зробили наші захисники

"Це був по-справжньому особливий момент. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність та підтримку одне-одного. Тепер це мій оберіг, який дарує сили та мотивує продовжувати свою справу", - прокоментувала Настя.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, декілька місяців тому Настя Каменських була у благодійному турі "Я – Україна". Згодом артистка приголомшила сумою, яку зібрала на допомогу ЗСУ під час своїх концертів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2183
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація