Військовий заколот у РФ: Остапчук, Астаф'єва та інші зірки з гумором реагують на повстання Пригожина

Військовий заколот найманцв ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина привернув увагу не лише росіян, а й українців.

Знаменитості пильно слідкують за тим, як у країні-агресорці розгортається справжня громадянська війна, та, звісно, не втрачають нагоди висловитися щодо цього. Так, Володимир Остапчук, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес та інші зірки з гумором та жартами прокоментували заколот у РФ.

Даша Астаф'єва

Співачка пожартувала у своєму Twitter що навіть після початку військового перевороту в країні, росіяни побояться виходити на вулиці та висловлювати свою думку.

Ну шо, може хоть зараз вийдуть на мітинг..

Хагагаггах, Нєт канешно, сплять всі. Але нажаль, поки не вічним сном) — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) June 23, 2023

Володимир Дантес

А ось Дантес навпаки жартома порадив громадянам РФ і так званим "хорошим руськім" не реагувати на події, адже це всього на всього "пропаганда", про яку так часто пишуть у росЗМП.

Ну і звичайно, "нагадав" росіянам, що це вони все "воюють з НАТО".

Головне памʼятати - це не громадянська війна в россіі.



Це все ще війна з НАТО — Dantes Volodymyr (@DantesVo) June 24, 2023

Володимир Остапчук

Шоумен теж не міг обійтися без тролингу "другої армії світу", як себе називають окупанти.

"Армія росососії почала потужний наступ і дуже швидко просувається... Але є один нюанс", - пожартував Остапчук.

Наталія Могилевська

Могилевська поділилася на своїй сторінці в соцмережах кумедним фото, на якому показала свою приємно здивовану реакцію на події.

"Моє обличчя, коли читаю новини з болот! Всю ніч не спала від радісного збудження", - підписала кадр співачка.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кухар показав кадр, який мріють побачити мільйони українців - диктатора Путіна у кайданах.

"Трішки візуалізації", - підписав відредактоване фото Ектор.

Маша Єфросиніна

А ось телеведуча, хоч і зраділа тому, що в країні ворога почався заколот, однак усе одно з сумнівом поставилася до чесності росіян.

"Я настільки не вірю росіянам, що мозок довбить, що це якась спеціальна вистава для нас… Але спати не виходить", - написала Маша.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" порадив українцям не шукати "многоходовочку" в діях росіян, адже вони насправді не можуть похизуватися такими інтелектуальними здібностями.

"Не шукайте ІПСО. Просто прийміть нарешті: вони такі і є. Тупі, нарвані й прямі як дошка. І завжди були. Коли йшли на Київ за три дні, коли підривали дамбу. Немає там ані стратегії, ані тактик. І там зараз відбувається саме те, що ви бачите – громадянська війна", - написав Тополя.

Військовий заколот Пригожина в Росії - що відомо

Як стало відомо, в ніч проти 24 червня бойовики ПВК "Вагнер" оголосили похід "за головами" військового керівництва РФ. Під керівництвом Євгена Пригожина озброєні "вагнерівці" активно просуваються до Москви, аби влаштувати там переворот.

Тим часом Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками країни. Наразі у російських містах розгортають контртерористичну операцію та активно готуються до наступу. За даними росЗМІ, у столиці РФ вже риють окопи та перевіряють укриття.

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