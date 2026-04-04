Військовий і поет Павло Вишебаба одружується вдруге: що відомо про його наречену

Український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба повідомив про заручини зі своєю коханою Анжелікою.

Радісною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook, показавши момент освідчення на березі водойми під час заходу сонця. На кадрах Павло Вишебаба стає на одне коліно з квітами та обручкою й пропонує дівчині одружитися після трьох місяців стосунків. І у відповідь чує омріяне «так».

Цікаво, що романтичний момент трапився під час служби Вишебаби на Сході. Він зізнався, що свідками освідчення стали його побратими. Поет додав, що рішення було швидким, але впевненим.

«Я став на коліно з обручкою. Не знаю, чому вирішив, що вона скаже „так“, бо ми знайомі всього три місяці. Буває, що відчуваєш сильно і наскрізно, що це саме твоя людина й немає сенсу тягнути час. Тому коли Анжеліка знову приїхала до мене на схід, я серед своїх побратимів з мінометної батареї „Мінотавр“ їй освідчився. Хлопці, здається хвилювалися не менше за нас», — зворушив Павло.

Водночас Вишебаба розповів свою історію кохання з Анжелікою. Він зізнався, що все трапилося доволі неочікувано. Зокрема, почалося з листування на тему тварин. Потім зірка зі служби вирушив до коханої на далекий хутір, де вона опікувалася великим господарством. Попри складну та тривалу дорогу, їм вдалося зустрітися і пізнати одне одного глибше.

«Ще нещодавно я сидів у підвалі під Покровськом, куди до нас зайшла кішка, яку я вирів назвати на честь кози Аляски й написав Анжеліці про це. Так і зав’язався діалог. Анжеліка п’ять років жила на хуторі в Тернопільській області сама. Ну як сама… З нею жили 12 котів, сім собак, чотири кози й дев’ять курок, за якими вона доглядала. Це було найскладніше побачення в житті», — пригадав знаменитість.

Після відпустки пара усвідомила, що їхні почуття дещо більше, ніж просто дружба. Відтоді роман почав набирати обертів. За словами Вишебаби, Анжеліка завжди була на зв’язку й навідувалася до нього у прифронтове місто. Тож під час одного з таких візитів поет прийняв рішення освідчитися. Своєю чергою Анжеліка поділилася, що тут головне не кількість місяців у стосунках, а «впевненість, що ви хочете йти разом».

До слова, для Павла Вишебаби це буде другий шлюб. Раніше, 2015 року, він був одруженим з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко. До слова, їхнє весілля тоді стало першим в Україні, оформленим онлайн-заявкою у РАЦСі. 2016 року у подружжя народилася донька Зореслава. Однак 2022 року подружжя розлучилося. Спочатку колишні приховували причини розриву, але згодом Інна публічно натякнула на зради ексчоловіка. У відповідь військовий заперечив такі звинувачення й наголосив, що у нові стосунки вступав уже після розлучення.