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Військовий Ярмак повернувся на сцену й зізнався, де зараз служить та які обов'язки виконує
Репер уперше за чотири роки потішив фанів виступом на Atlas Festival 2025.
Український репер Ярмак, який від початку великої війни добровільно став до лав ЗСУ, офіційно повернувся до виступів на сцені — це сталося на Atlas Festival у Києві.
Під час пресконференції артист розповів про свою службу, досягнення підрозділу та мету свого повернення до музики. Як пише "24 Канал", репер нині командує бойовим технологічним підрозділом DARKNODE у складі 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ. Його команда займається перехопленням ворожих дронів і технічним забезпеченням аеророзвідки. За словами Ярмака, DARKNODE вже чотири місяці поспіль визнається найкращим підрозділом у своєму напрямку серед усіх частин Сил оборони України.
"Ми вже четвертий місяць є найкращим підрозділом із перехоплення повітряних цілей серед усіх підрозділів Сил оборони України. Ми добре розуміємося на цьому та чітко усвідомлюємо, яка зараз ситуація. Вона насправді досить складна не лише в Україні – це виклик не тільки для нас, а й для всього світу", — наголосив артист.
Водночас Ярмак продовжує творити, адже вважає це теж не менш важливим. За його словами, музика та національна ідентичність відіграють ключову роль у формуванні стійкості суспільства.
"Наша молодь досі слухає багато російського контенту. Це свідчить про серйозну прогалину в культурі, яку потрібно терміново заповнювати. Я не міг стояти осторонь", — пояснив музикант.
Тож його виступ на Atlas Festival виконував одразу три місії. Перша — збір коштів на потреби ЗСУ. Друга — залучення інженерів, IT-фахівців та технологів до створення нової української архітектури протиповітряної оборони. Третя — моральна підтримка громадян та повернення віри в перемогу.
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