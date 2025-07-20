Військовий Ярмак повернувся на сцену й зізнався, де зараз служить та які обов'язки виконує

Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

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Український репер Ярмак, який від початку великої війни добровільно став до лав ЗСУ, офіційно повернувся до виступів на сцені — це сталося на Atlas Festival у Києві.

Під час пресконференції артист розповів про свою службу, досягнення підрозділу та мету свого повернення до музики. Як пише "24 Канал", репер нині командує бойовим технологічним підрозділом DARKNODE у складі 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ. Його команда займається перехопленням ворожих дронів і технічним забезпеченням аеророзвідки. За словами Ярмака, DARKNODE вже чотири місяці поспіль визнається найкращим підрозділом у своєму напрямку серед усіх частин Сил оборони України.

"Ми вже четвертий місяць є найкращим підрозділом із перехоплення повітряних цілей серед усіх підрозділів Сил оборони України. Ми добре розуміємося на цьому та чітко усвідомлюємо, яка зараз ситуація. Вона насправді досить складна не лише в Україні – це виклик не тільки для нас, а й для всього світу", — наголосив артист.

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Ярмак

Водночас Ярмак продовжує творити, адже вважає це теж не менш важливим. За його словами, музика та національна ідентичність відіграють ключову роль у формуванні стійкості суспільства.

"Наша молодь досі слухає багато російського контенту. Це свідчить про серйозну прогалину в культурі, яку потрібно терміново заповнювати. Я не міг стояти осторонь", — пояснив музикант.

Тож його виступ на Atlas Festival виконував одразу три місії. Перша — збір коштів на потреби ЗСУ. Друга — залучення інженерів, IT-фахівців та технологів до створення нової української архітектури протиповітряної оборони. Третя — моральна підтримка громадян та повернення віри в перемогу.

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