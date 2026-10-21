Військовий Міша Крупін заінтригував поверненням "Корупції": гурт випустив провокативний ролик

Міша Крупін / © instagram.com/mishakrupin1

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Український співак і військовослужбовець Міша Крупін заінтригував шанувальників можливим поверненням гурту «Корупція».

Артист возз’єднався з лейблом Papa Music і разом із командою випустив загадковий тизер, який і спровокував такі обговорення в Мережі.

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Кінематографічний ролик вирізняється похмурою атмосферою, напруженим сюжетом і символічними образами. У кадрі з’являються влада, гроші, погоня та світська доріжка — елементи, що наштовхують на різні інтерпретації побаченого.

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«Колись ми вірили, що її можна перемогти. Ми боролися, викривали, ламали системи і одного дня… Нам здалося, що її більше немає, але ми помилялися. Бо Корупція ніколи не помирає, вона просто чекає, щоб повернутись. Єдина Корупція, котра має право на існування», — йдеться в тизері.

Відео порушує суспільно важливі теми та водночас нагадує кримінальний трилер із прихованими сенсами. Однак шанувальники Міші Крупіна побачили в ньому передусім натяк на музичний камбек гурту «Корупція».

Наразі залишається загадкою, чи означає тизер возз’єднання колективу в колишньому складі, чи на слухачів чекають зміни та нові учасники. Водночас прихильники сподіваються, що інтрига завершиться виходом нової музики, за якою вони встигли скучити.

До слова, «Корупція» — український гурт, відомий композиціями «Я знову в Харкові», «Фам фаталь», «Скрипочка» та «До краю світу». Музику колективу часто відносять до неошансону, однак сам Міша Крупін не прив’язує творчість до одного жанру. За його словами, у піснях поєднуються блюз, свінг і джаз.

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До слова, нині Міша Крупін служить у лавах Збройних сил України — у 413-му окремому полку безпілотних систем «Рейд».

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