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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1170
Час на прочитання
2 хв

Військовий Валерій Маркус вперше став батьком: син народився в день 33-річчя захисника

Воїн отримав найцінніший подарунок від долі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Валерій Маркус

Валерій Маркус / © instagram.com/valerii_markus

Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус повідомив радісну новину — захисник уперше став батьком, а народження сина символічно збіглося з його днем народження.

14 липня для Валерія Маркуса стало подвійним святом. Цього дня військовому виповнилося 33 роки. Водночас його родина стала більшою. Про поповнення захисник повідомив особисто у своєму Instagram. Жодних подробиць про народження дитини він не розкрив. Відомо лише, що в подружжя народився хлопчик.

«У мене народився син», — лаконічно написав Маркус.

Допис Валерія Маркуса / © instagram.com/valerii_markus

Допис Валерія Маркуса / © instagram.com/valerii_markus

Такий збіг зробив день народження військового ще більш особливим. Відтепер цю дату він святкуватиме разом зі своїм первістком. Підписники одразу засипали захисника привітаннями, бажаючи новонародженому міцного здоров’я, щасливої долі, а молодим батькам — родинного затишку та мирного майбутнього.

Зазначимо, торік Валерій Маркус повідомив, що відсвяткував весілля, хоча офіційно одружився ще 2023 року. Урочистість подружжя відклало через війну, а сам військовий тоді з гумором зазначив, що під час відпустки взяв участь у своєму весіллі після трьох років шлюбу. Особисте життя Маркус майже не коментує та не показує обличчя дружини. Захисник пройшов службу ще в часи АТО, а після початку повномасштабної війни знову став до лав ЗСУ, зокрема був головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

Нагадаємо, нещодавно зірка «Гри престолів» Тобі Себастьян уперше став батьком та показав перші фото новонародженого малюка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1170
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