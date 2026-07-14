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Військовий Валерій Маркус вперше став батьком: син народився в день 33-річчя захисника
Воїн отримав найцінніший подарунок від долі.
Колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус повідомив радісну новину — захисник уперше став батьком, а народження сина символічно збіглося з його днем народження.
14 липня для Валерія Маркуса стало подвійним святом. Цього дня військовому виповнилося 33 роки. Водночас його родина стала більшою. Про поповнення захисник повідомив особисто у своєму Instagram. Жодних подробиць про народження дитини він не розкрив. Відомо лише, що в подружжя народився хлопчик.
«У мене народився син», — лаконічно написав Маркус.
Такий збіг зробив день народження військового ще більш особливим. Відтепер цю дату він святкуватиме разом зі своїм первістком. Підписники одразу засипали захисника привітаннями, бажаючи новонародженому міцного здоров’я, щасливої долі, а молодим батькам — родинного затишку та мирного майбутнього.
Зазначимо, торік Валерій Маркус повідомив, що відсвяткував весілля, хоча офіційно одружився ще 2023 року. Урочистість подружжя відклало через війну, а сам військовий тоді з гумором зазначив, що під час відпустки взяв участь у своєму весіллі після трьох років шлюбу. Особисте життя Маркус майже не коментує та не показує обличчя дружини. Захисник пройшов службу ще в часи АТО, а після початку повномасштабної війни знову став до лав ЗСУ, зокрема був головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».
Нагадаємо, нещодавно зірка «Гри престолів» Тобі Себастьян уперше став батьком та показав перші фото новонародженого малюка.