"Візьму Хрюшу і Степашку і поїду на фронт": Єфросиніна посміялася з дивної заяви російської ведучої Ангеліни Вовк

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна на сторінці в Instagram поділилася фрагментом з інтерв'ю російської ведучої Ангеліни Вовк одному з пропагандистських каналів.

Так, ведуча дитячої програми у радянські роки "Надобраніч, малята" ("Спокойной ночи, малыши"), заявила, що візьме своїх казкових "співведучих" – лялькових свиню Хрюшу та зайця Степашку і поїде з ними на фронт.

"Думала, треба зупинити якось той бік. Щоб вони все ж таки інакше поглянули на ці події і я сказала своїй приятельці, що я візьму Хрюшу і Степашку і піду туди, на фронт. І звернуся до українців. У мене ж також є українська кров. Я їм теж казки читала. І думаю: "Раптом мене почують", - поділилася своїм "грандіозним" планом Вовк.

На думку російської ведучої, українці, почувши на фронті музику з "Надобраніч, малята" та її голос, раптом "схаменяться":

"Просто, мені здається, коли б залунала ця музика з програми "Надобраніч, малята", і вони б почули мій голос, я б сказала: "Доброго дня, любі дівчатка й хлопчики. Зупиніться, що ви робите. Ви ж хороші", - навіть придумала Вовк вже текст.

Почувши все це, Маша Єфросиніна так прокоментувала відео: "Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлять, що живуть з трухою замість мозку!".

Своєю чергою, підписники Єфросиніної ось так відреагували на намір російської ведучої: "Коли в голові таке ж наповнення, як і у її Хрюші і Стєпашкі. Ну то вони на заболотній області всі звикли жити з рукою ляльковода у ср*ці", "Нація з психічними відхиленнями. І це не моя ненависть говорить, це вже жалість", "Де ж те дно, на якому Росія зупиниться? Все пробиває та пробиває".

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