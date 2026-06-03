Влад Яма, який живе в США, після тривалого мовчання різко відреагував на кривавий удар РФ по Києву

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

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Хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабної війни оселився у США, несподівано порушив мовчання після чергової російської атаки на Україну.

Артист опублікував у соцмережах кадри з наслідками удару по Києву, що стався в ніч проти 2 червня. Зазвичай танцівник уникає публічних коментарів про війну та російські обстріли. Саме тому його нова публікація привернула особливу увагу підписників. Яма не став писати довгих звернень чи пояснень. Натомість обмежився лише кількома словами.

«Йб*на русня», — так артист підписав відео зруйнованих районів столиці, яке опублікував в Instagram-історії.

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Допис Влада Ями / © instagram.com/vladyama_official

Водночас останніми роками Влад Яма рідко згадує про події в Україні. Після виїзду за кордон він здебільшого ділиться моментами зі свого життя в Америці, показує професійні проєкти, виступи та подорожі. Також хореограф активно розвиває кар’єру діджея та бере участь у різноманітних заходах у США. Рішення виїхати з України артист раніше пояснював питаннями безпеки для своєї родини.

Дописи Влада Ями / © instagram.com/vladyama_official

Нині Яма проживає у Маямі. Свого часу він проводив благодійні танцювальні майстер-класи на підтримку України, однак згодом зосередився на роботі за океаном. Водночас його діяльність неодноразово викликала дискусії серед українців, зокрема через участь у заходах, де були присутні громадяни РФ, та російськомовні анонси окремих подій.

Старі дописи Влада Ями / © instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, у ніч проти 2 червня Росія здійснила один із найпотужніших комбінованих ударів по Києву за останній час. Ворог атакував столицю ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 90 дістали поранення, серед них — діти. Руйнувань зазнали житлові будинки, медичні заклади, бізнес-центр, АЗС та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна ховалась у метро, а поруч із будинком Кота «приліт». Українські зірки відреагували на обстріл Києва.

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