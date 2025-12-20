- Дата публікації
Влад Яма розплакався в аеропорту США під час зустрічі з батьками, яких не бачив чотири роки
Зірка вперше за тривалий час показав своїх найрідніших людей.
Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана показали рідкісну зустріч з батьками артиста.
Так, Микола Петрович і Любов Миколаївна прилетіли до сина та його родини із Запоріжжя до Маямі. У фотоблогу Ліліана зазначила, що вони не бачилися вже протягом чотирьох років. Тож зустріч в аеропорту видалася доволі щемливою. Влад не стримав сліз і одразу поринув в обійми мами. А його дружина зустріла свекра і свекруху з квітами. Також на зустріч з бабусею і дідусем прийшов син зіркового подружжя Леон.
До речі, хлопчику нещодавно виповнилося 10 років. Ліліана у сториз зазначила, що день народження Леона продовжується. Цього разу він з бабусею та дідусем вже втретє за останні дні задув свічки на торті та насолодився святковою атмосферою.
«Ми не бачилися 4 роки. Нарешті будемо обійматися. Всі за кадром, бо тільки сльози радості», — поділилася першими емоціями Ліліана, додавши родинне фото.
