Влад Яма з новим іміджем показався з 10-річним сином за кордоном і публічно звернувся до нього

Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана, які під час війни живуть в США, розповіли про свято в родині.

Днями сину зірок виповнилося 10 років. У перший ювілей Леона його батько опублікував серію фото, на яких вони разом постають у різний час і різних локаціях. Таким чином втікач показав, як за цей час підріс юнак. До речі, на свіжих фото з підрослим іменинником помітно, що зірка позбувся бороди та вусів.

Водночас Влад не став відрікатися від спогадів і у рідній країні. Танцівник опублікував декілька знімків з часів, коли разом з дружиною Ліліаною та Леоном вони проживали у Києві. При цьому артист показав розваги з сином також і за кордоном. Крім світлин, батьки іменинника подякували йому за появу у їхній родині.

«Ми любимо тебе. Дякуємо, що змінив наші життя», — йдеться у вітанні.

