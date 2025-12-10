- Дата публікації
Влад Яма з новим іміджем показався з 10-річним сином за кордоном і публічно звернувся до нього
Хореограф-втікач святкує день народження Леона в США.
Хореограф Влад Яма та його дружина Ліліана, які під час війни живуть в США, розповіли про свято в родині.
Днями сину зірок виповнилося 10 років. У перший ювілей Леона його батько опублікував серію фото, на яких вони разом постають у різний час і різних локаціях. Таким чином втікач показав, як за цей час підріс юнак. До речі, на свіжих фото з підрослим іменинником помітно, що зірка позбувся бороди та вусів.
Водночас Влад не став відрікатися від спогадів і у рідній країні. Танцівник опублікував декілька знімків з часів, коли разом з дружиною Ліліаною та Леоном вони проживали у Києві. При цьому артист показав розваги з сином також і за кордоном. Крім світлин, батьки іменинника подякували йому за появу у їхній родині.
«Ми любимо тебе. Дякуємо, що змінив наші життя», — йдеться у вітанні.
Нагадаємо, що 10 грудня родина шоумена Володимира Остапчука також похизувалася своєю святковою атмосферою з подарунками в будинку. І все тому, що їхній син Тимофій святкує перший рік життя.