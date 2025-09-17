ТСН у соціальних мережах

Гламур
534
2 хв

Влад Яма збрив бороду і з новим іміджем втілив давню мрію: який вигляд має танцівник і де він зараз

Артист-втікач насолоджується відпочинком з дружиною.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Яма

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Хореограф Влад Яма, який під час війни проживає з родиною в США, засвітився на всесвітньовідомому фестивалі Burning Man.

На щорічний фестиваль незалежного мистецтва у пустелі США танцівник приїхав зі своєю дружиною Ліліаною. Всі дні події вони хизувалися своїми образами та атмосферою, яка панувала. Та уважні юзери звернули увагу не на розваги, а на новий імідж Ями.

Так, втікач в Instagram показав себе усе ще голомозим, але без бороди. При цьому Влад вирішив залишити вуса. На кадрах помітно, що 43-річний танцівник також не боявся експериментувати зі своїм стилем. Зокрема, приміряв напівпрозорий джемпер і світлі штани.

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма з дружиною / © instagram.com/vladyama_official

До слова, у такому образі шоумен втілив свою мрію. Він розповів, що минулого року захотів побути діджеєм у рамках фестивалю, а вже зараз мав змогу це зробити перед сотнями відвідувачів українського містечка. Ліліана залюбки познімала свого чоловіка з усіх ракурсів та показала їхні шалені розваги, коли їхні співвітчизники на Батьківщині дають відсіч ворогам.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

До слова, попри величезний хейт з боку українців, зіркова родина вже давно не соромиться публікувати схожий контент під час вторгнення Росії до України. Тим не менш, вони всіляко намагаються транслювати свою проукраїнську позицію. Зокрема, спілкуються з підписниками українською, а під час Burning Man демонструють приналежність до української спільноти. Вони то готують борщ у пустелі, то виступають від імені українців.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина футболіста Андрія Пятова заявила про повернення їхньої доньки до України та зробила заяву.

