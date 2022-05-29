КилимМен із Kalush Orchestra продає на аукціоні побачення із собою

Український брейкдансер Влад Курочка, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на "Євробаченні-2022", виставив побачення з собою як лот на благодійному аукціоні.
Організатори аукціону зустрічей збирають кошти на укомплектування 77-го батальйону сил ТрО ЗСУ, що перебуває у одній із гарячих точок на Сході.
Початкова ціна лота становила 300 гривень. Кожен наступний крок – 100 грн.
На момент публікації статті юзери запропонували 600 гривень за зустріч із танцівником.
Аукціон завершиться 5 червня, а побачення із Владом відбудеться в онлайн-форматі.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала фото танцівника Kalush Orchestra без маски. Юзери називають Влада крашем всіх україночок.
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