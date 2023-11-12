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Влад Яма нарвався на черговий хейт "безстресовим" відео, на якому танцює

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Влад Яма нарвався на черговий хейт "безстресовим" відео, на якому танцює

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Вчинки хореографа для шанувальників залишаються незрозумілими.

Хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, продовжує викликати запитання у шанувальників.

Доволі часто через свої пости артист наривається на хейт. Оскільки у багатьох юзерів складається враження, ніби Яма живе у паралельній реальності де немає війни.

От і новий пост хореографа в Instagram викликав у юзерів багато запитань, які залишилися без відповіді. У фотоблогу Влад Яма розмістив коротке відео з танцзали, де він показує деякі танцювальні па. І все це артист робить під композицію "No stress" (без стресу – англ., прим.ред.).

Влад Яма поділився відео, де танцює і нарвався на хейт

Влад Яма поділився відео, де танцює і нарвався на хейт

Згодом Яма опублікував ще декілька позитивних кадрів, які підписав "все буде добре в кожного з нас".

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Шанувальники були вкотре спантеличені поведінкою хореографа:

  • Владе, ви існуєте десь у паралельній реальності?
  • І це такий контент в першу річницю звільнення Херсона? Вам як публічній людині більше нема чим поділитися і що сказати?
  • Дуже розчарована вашою поведінкою

Нагадаємо, раніше український хореограф, який зараз служить в ЗСУ, Дмитро Дікусар різко висловився про від'їзд Влада Ями з України під час війни. Також захисник зізнався, чи вийшов би з Ямою на один паркет.

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Дата публікації
Перегляди
635
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