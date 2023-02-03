Влад Яма нарвався на критику у Мережі після фото у стилі "Рятувальників Малібу" на пляжі Маямі

Український хореограф Влад Яма зіткнувся з критикою у соціальних мережах після нового допису.

Танцюрист поділився з шанувальниками в Instagram новою світлиною. На ній Яма повторив образ героїв з відомого американського серіалу "Рятувальники Малібу" та показав, як біжить пляжем у червоних шортах з рятувальною дошкою. Також Влад додав геолокацію з позначкою Маямі, штату Флоріда.

Під фото хореограф написав про те, що бере участь у благодійному заході та пропонує фанам прийняти участь в аукціоні, кошти з якого підуть на потреби ЗСУ. Так, Яма запропонував одразу 14 лотів, серед яких заняття танців від нього, або ж можливість запросити хореографа на ваше свято.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Втім, користувачі Мережі все одно обурилися тим, що Влад ще напочатку повномасштабної війни виїхав з України до США та не поки планує повертатися. Під фото танцюриста з'явилися коментарі з критикою: "Де ви є?", "А в цей час на війні гинуть найкращі...", "Теж зустріч у Маямі буде?", "Ну так, тільки еліта може допомогти за кордоном", "Повернутися в Україну не плануєте?".

У коментарях за Яму вирішила заступитися його дружина, Лілія. Вона закликала хейтерів припинити засуджувати людей, не знаючи ситуації.

"Ніхто не має право засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб і вас не судили. Ніхто не знає обставин кожного…", - написала дружина Ями.

Нагадаємо, раніше Влад Яма розповів, яку суму допоміг зібрати на потреби ЗСУ у США.

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