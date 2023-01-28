Влад Яма назвав суму, яку допоміг зібрати на потреби ЗСУ під час благодійного аукціону у США

Танцюрист виступив на заході у якості діджея.

Хореограф Влад Яма назвав чималу суму, яку допоміг зібрати на потреби українських захисників під час благодійного аукціону у США.

Разом зі своєю дружиною Лілією та іншими відомим українцями, зокрема актором Дмитром Ступкою та бізнесменом Євгеном Черняком, танцюрист взяв участь у заході Ukrainian Winter Festival. На благодійному вечорі вдалося зібрати понад 345 тисяч гривень.

Фото: instagram.com/vladyama_official

На своїй сторінці в Instagram Яма поділився світлинами з аукціону, на якому виступав у якості діджея, та розповів, куди підуть зароблені кошти.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Фото: instagram.com/vladyama_official

"Яскраво, масштабно і корисно! 9400 доларів з аукціону на авто для 46 окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут і Соледар…", - поділився Яма.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Влад Яма разом із дружиною та сином виїхав за кордон. Зараз хореограф перебуває у США, де бере участь у благодійних заходах на підтримку України.

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