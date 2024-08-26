Влад Яма неочікувано звернувся до Батьківщини після ракетного обстрілу України

Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з родиною проживає у США, звернувся до України.

Так, сьогодні, 26 серпня, після чергового тривалого обстрілу Росією українських міст знаменитість опублікував сторіз, де згадав про Батьківщину. Зокрема, після ракетної небезпеки він висловив свої переживання за рідну землю й опублікував фото. Щоправда, на світлині крізь тоноване вікно машини, вочевидь, видніється закордонний захід сонця.

"Країно, тримайся", - написав хореограф.

Влад Яма відреагував на російський обстріл України 26 серпня / Фото: instagram.com/vladyama_official

Тим часом Влад Яма все частіше виходить на зв'язок з фанами й ділиться своїм рутинним життям за кордоном. Зокрема, знаменитість нещодавно розповідав, що продовжує розвивати свою кар'єру танцівника та викладає хореографію приватно та у групах у декількох американських студіях. Також час від часу шоумен ділиться, що разом з родиною бере участь у благодійних заходах.

Нагадаємо, нещодавно 40-річний український ведучий Григорій Решетнік висловився, чому він не може бути мобілізованим під час війни, попри те, що у нього немає броні.

Читайте також: