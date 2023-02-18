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Влад Яма ніжно привітав дружину з днем народження і показав архівні фото разом: "Моя неповторна"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
199
Час на прочитання
1 хв
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Влад Яма ніжно привітав дружину з днем народження і показав архівні фото разом: "Моя неповторна"

Влад Яма з дружиною / Фото: instagram.com/vladyama_official

Танцюрист поділився теплими спогадами з коханою.

Хореограф Влад Яма ніжно звернувся до дружини Лілії у день її народження 18 лютого. 

У святковий день танцюрист присвятив коханій допис у Instsgram, у якому пообіцяв, що буде робити все заради її посмішки. Також Влад поділився кумедною світлиною Лілії з домашнім улюбленцем. 

Лілія Яма / © instagram.com/vladyama_official
Лілія Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"З днем народження, моя єдина і неповторна! З днем народження, кохана! Робитиму все, щоб ти усміхалася кожного дня! Нехай всі наші великі плани здійсняться! Яке це щастя бути разом… Любимо!", - написав Яма. 

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

А ось у сторіз танцюрист пригадав радісні моменти з дружиною та їхні подорожі. Яма показав архівні світлини разом з Лілією.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

"Де ми тільки не були і чого тільки не робили", - підписав кадри хореограф.

© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official
© instagram.com/vladyama_official
Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма втрапив у скандал після своєї світлини у стилі "рятувальника Малібу" на пляжі у Маямі. Дружина хореографа не залишилася осторонь та підтримала свого чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
199
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