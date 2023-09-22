Влад Яма ніжно привітав дружину з річницею шлюбу та показав архівні фото з весілля

Хореограф Влад Яма вперше за тривалий час поділився новою публікацією у своїх соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист поділився архівною світлиною зі своєю дружиною Лілією в день їхньої річниці. Зіркове подружжя у шлюбі вже дев'ять років і сьогодні, 22 вересня, відсвяткувало чергову річницю.

На щасливому архівному фото усміхнені Влад та Лілія позували у гарному весільному вбранні на тлі арки, прикрашеної квітами. Яма не міг втримати радісних емоцій від того, що вони з коханою нарешті стали офіційною родиною.

"Дев'ять років офіційного щастя", - ніжно підписав фото Яма.

Влад Яма з дружиною / Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що зараз танцюрист разом з дружиною та сином Леоном перебувають у Сполучених Штатах. Родина виїхала з України на початку повномасштабної війни та зараз будує своє життя там.

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