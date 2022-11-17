Влад Яма обурив українців новим постом в Instagram: "Просто двонога істота"

Танцівник та хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабної війни разом із дружиною та сином виїхав з України до США, привітав всіх причетних з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку, який відсвяткували 16 листопада.

На сторінці в Instagram артист розмістив свою архівну світлину, на якій зазнімкований у танці.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Сьогодні свято. День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Із телебаченням маю тісний і успішний зв'язок впродовж багатьох років. Але розважальне ТБ зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий. І головне зараз – безпека сім'ї. Зі святом всіх причетних. Миру!" – написав під фотографією Влад.

Втім, такий пост хореографа дуже обурив українців. Люди вибухнули гнівними коментарями на адресу Влада Ями через те, що він виїхав з України: "Ти негідний називатись українцем!", "Чоловіки зараз в Україні... А ті, що втекли, просто двоногі істоти", "Безпека сім'ї і все... Про все інше, напевно, забули?", "Головне – мир на Батьківщині! Але такому "патріоту" то є незрозуміла річ!", "Втратив повагу", "Це комуняцьке свято. А ви втекли до Штатів. А Дікусар, якого ви зневажали, мужик справжній і воює. Так що не приїжджайте до України".

Нагадаємо, раніше дружина Влада Ями Лілія відповіла на запитання юзерів, чому хореограф досі не повернувся до України. Подружжя з початком повномасштабної війни встигло виїхати до США, поки чоловікам не заборонили виїзд з України.

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