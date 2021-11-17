Влад Яма оприлюднив архівне фото з молодим Зеленським та Могилевською

Хореограф пригадав часи своєї участі у "Танцях з зірками".

Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма згадав початок своєї кар'єри на ТБ.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив архівний кадр, зроблений ще під час його участі у танцювальному проєкті 2006-го року. Тоді Яма танцював зі співачкою Наталею Могилевською і посів друге місце. Перше ж тоді завоювала пара екскерівника студії "Квартал 95", а нині президента України Володимира Зеленського та його партнерки Олени Шоптенко.

instagram.com/vladyama_official

На світлині 15-річної давнини Яма постає разом з молодими Зеленським, Могилевською, Козловським та багатьма іншими. Як пояснив Влад, цим знімком він хотів привітати усіх зі святом:

"Вітаю з Днем працівника радіо, телебачення та зв'язку України!.. Виходить, і моє професійне свято. На фото рік 2006, початок епохи великих розважальних шоу в нашій країні", - прокоментував фото Яма.

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