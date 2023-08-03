Влад Яма після шквалу критики неочікувано похвалився подякою від військових

Український хореограф Влад Яма неочікувано похвалився подякою від військових.

В Instagram-stories танцівник опублікував знімок подяки, яку благодійному фонду "Florida for Ukraine" вручили командування та особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Як йдеться у подяці, фонд, до складу якого входить Влад Яма, неабияк допомагає Україні, зокрема зміцнює обороноздатність країни та підтримує ЗСУ.

Влад Яма отримав подяку від військових / Фото: instagram.com/vladyama_official

До слова, нині Влад Яма перебуває з родиною у США. Кожен допис хореографа супроводжується шквалом критики. Користувачі у коментарях обурюються, що Яма "втік з України під час війни та демонструє мирне життя".

До речі, нещодавно у хореографа запитали, чи соромно йому за виїзд до США. Влад Яма чесно відповів на запитання прихильників.

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