Влад Яма похвалився розкішним відпочинком на Мальдівах з дружиною та сином

Влад Яма похвалився розкішним відпочинком на Мальдівах з дружиною та сином

Хореограф показав мальовниче відео.

Український хореограф на головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма у перерві між ефірами вирішив відпочити.

Так, знаменитість разом із дружиною Лілією та сином Леоном полетіли на Мальдіви. Там сім'я записала мальовниче відео із тераси свого номеру. У ролику артист з рідними показав краєвиди та їхній номер, який розташований на воді з власним мінібасейном та виходом до океану.

"Ще одна країна, ще одне відкриття і завжди в колі найрідніших... Вже пообіцяли одне одному, що обов'язково повернемося сюди", – поділився думками Яма.

У відповідь юзери написали в коментарях, що сім'я Влада – приклад для них.

Ваша сім'я – усім приклад

Владе, ви дуже красива пара, щастя вам, добра, і взаєморозуміння!

Як ви пасуєте одне одному. Красені

Ви найкращі

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