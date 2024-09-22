Влад Яма показав рідкісне фото з весілля у Києві та розповів про особливе свято у родині

Артист з дружиною поділився радісною миттю.
Хореограф Влад Яма та його дружина Лілія святкують річницю шлюбу.
Так, у своєму фотоблогу танцівник оприлюднив спільне фото з коханою, зроблене під час їхнього весілля. На архівному зображенні молодята окрилені щастям танцюють одразу після одруження. У підписі фото Яма зазначив, що сьогодні, 22 вересня, вони з дружиною святкують олов'яне весілля.
"Я закоханий. Офіційно – 10 років", - написав Влад.
До слова, Лілія Яма вже відреагувала на допис зіркового чоловіка й у відповідь написала: "Назавжди".
Окрім того, у коментарях інші юзери також привітали пару з особливим святом і залишили чимало побажань:
- Вітаю. Нехай кохання квітне з кожним днем
- Вітаю Вас! Кохання ще на довгі роки
- Ви неймовірно гарні і з такою потужною енергією. Вітаю вас
- Вітаю, багато-багато вам років у коханні, щасті й добробуті
Нагадаємо, зараз родина Влада Ями проживає у США. Танцівник нещодавно ділився, чим та як допомагає Україні за кордоном. Ба більше, знаменитість навіть назвав круглу суму, яку перерахував на допомогу зруйнованій окупантами дитячій лікарні "Охматдит".
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