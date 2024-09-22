Влад Яма показав рідкісне фото з весілля у Києві та розповів про особливе свято у родині

Хореограф Влад Яма та його дружина Лілія святкують річницю шлюбу.

Так, у своєму фотоблогу танцівник оприлюднив спільне фото з коханою, зроблене під час їхнього весілля. На архівному зображенні молодята окрилені щастям танцюють одразу після одруження. У підписі фото Яма зазначив, що сьогодні, 22 вересня, вони з дружиною святкують олов'яне весілля.

"Я закоханий. Офіційно – 10 років", - написав Влад.

Влад Яма з дружиною / Фото: instagram.com/vladyama_official

До слова, Лілія Яма вже відреагувала на допис зіркового чоловіка й у відповідь написала: "Назавжди".

Окрім того, у коментарях інші юзери також привітали пару з особливим святом і залишили чимало побажань:

Вітаю. Нехай кохання квітне з кожним днем

Вітаю Вас! Кохання ще на довгі роки

Ви неймовірно гарні і з такою потужною енергією. Вітаю вас

Вітаю, багато-багато вам років у коханні, щасті й добробуті

Нагадаємо, зараз родина Влада Ями проживає у США. Танцівник нещодавно ділився, чим та як допомагає Україні за кордоном. Ба більше, знаменитість навіть назвав круглу суму, яку перерахував на допомогу зруйнованій окупантами дитячій лікарні "Охматдит".

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