Влад Яма показав свою дружину за кордоном і публічно звернувся до неї

Хореограф Влад Яма, який під час війни проживає з родиною в США, привітав дружину зі святом.

Сьогодні, 18 лютого, Лілія Яма святкує день народження. У святковий день Яма у своєму фотоблогу опублікував нове фото коханої та адресував їй низку теплих слів і висловив свої щирі почуття. Щоправда, хореограф не міг визначитися з мовою для привітань і зробив це одразу англійською, українською та російською.

Дружина Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Ти моє диво! З днем ​​народження, любов! Величезне дякую за все прекрасне і добре, що ти робиш у цьому світі! Дякую за те, що ти є цьому світі! Ти даруєш щастя і світло всім навкруги. Пишаюся тобою і твоїми успіхами! Просто не забувай, що ти - найкраща!" – написав Влад.

Іменинниця, своєю чергою, вже відреагувала на такий допис чоловіка. У коментарях вона висловила свої радісні емоції: "Плачу, бо щаслива! Любов – наша суперсила". Крім того, Лілія показала подарунок, який отримала від Ями – великий букет троянд. А також згадала про Україну, додавши емоджі українського прапору під дописом обранця.

Дружина Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Дружина Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, нещодавно кулінар Володимир Ярославський повідомив про сімейний стан і офіційно затвердив його документом.

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