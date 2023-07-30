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Влад Яма показав, як проводить час в США та натрапив на черговий хейт

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1351
Час на прочитання
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Влад Яма показав, як проводить час в США та натрапив на черговий хейт

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Коментатори знову розкритикували артиста.

Український хореограф Влад Яма знову зіштовхнувся з жорсткою критикою у Мережі.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист поділився новими світлинами, зробленими під час подорожей Сполученими Штатами, де зараз він мешкає з родиною.

На фото Яма позував у яскравій футболці на тлі скелястих пейзажів. А у підписі шоумен поділився своїми думками про майбутнє.

"Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад", - підписав світлини Влад.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official
Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Однак публікація танцюриста викликала хвилю негативних коментарів з боку його підписників. Більшість шанувальників Влада не може змиритися з тим, що він виїхав України пі д час війни та обурюються, що він продовжує демонструвати безтурботне життя за кордоном під час повномасштабного вторгнення.

  • При першій небезпеці залишив країну, замість того, щоб бути на місці!
  • Чи вистачить сміливості потім повернутися в Україну?
  • Заробив гроші в Україні, аби втікти за кордон!
  • Влад, з якої причини ви виїхали? Розкажіть детально!
  • Хлопці на передовій не мають змоги піти у відпустку! А вони їздять куди їм заманеться!

Втім, як написав сам Влад, у своїх сторіз, він видаляє негативні коментарі зі своєї сторінки та намагається не звертати на них увагу. 

Нагадаємо, що днями дружина Влада Ями показала, як відпочиває з сином в Арізоні.

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Дата публікації
Перегляди
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