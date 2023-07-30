Влад Яма показав, як проводить час в США та натрапив на черговий хейт

Коментатори знову розкритикували артиста.
Український хореограф Влад Яма знову зіштовхнувся з жорсткою критикою у Мережі.
На своїй сторінці в Instagram танцюрист поділився новими світлинами, зробленими під час подорожей Сполученими Штатами, де зараз він мешкає з родиною.
На фото Яма позував у яскравій футболці на тлі скелястих пейзажів. А у підписі шоумен поділився своїми думками про майбутнє.
"Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад", - підписав світлини Влад.
Однак публікація танцюриста викликала хвилю негативних коментарів з боку його підписників. Більшість шанувальників Влада не може змиритися з тим, що він виїхав України пі д час війни та обурюються, що він продовжує демонструвати безтурботне життя за кордоном під час повномасштабного вторгнення.
- При першій небезпеці залишив країну, замість того, щоб бути на місці!
- Чи вистачить сміливості потім повернутися в Україну?
- Заробив гроші в Україні, аби втікти за кордон!
- Влад, з якої причини ви виїхали? Розкажіть детально!
- Хлопці на передовій не мають змоги піти у відпустку! А вони їздять куди їм заманеться!
Втім, як написав сам Влад, у своїх сторіз, він видаляє негативні коментарі зі своєї сторінки та намагається не звертати на них увагу.
Нагадаємо, що днями дружина Влада Ями показала, як відпочиває з сином в Арізоні.
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