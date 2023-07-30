Влад Яма показав, як проводить час в США та натрапив на черговий хейт

Український хореограф Влад Яма знову зіштовхнувся з жорсткою критикою у Мережі.

На своїй сторінці в Instagram танцюрист поділився новими світлинами, зробленими під час подорожей Сполученими Штатами, де зараз він мешкає з родиною.

На фото Яма позував у яскравій футболці на тлі скелястих пейзажів. А у підписі шоумен поділився своїми думками про майбутнє.

"Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад", - підписав світлини Влад.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Однак публікація танцюриста викликала хвилю негативних коментарів з боку його підписників. Більшість шанувальників Влада не може змиритися з тим, що він виїхав України пі д час війни та обурюються, що він продовжує демонструвати безтурботне життя за кордоном під час повномасштабного вторгнення.

При першій небезпеці залишив країну, замість того, щоб бути на місці!

Чи вистачить сміливості потім повернутися в Україну?

Заробив гроші в Україні, аби втікти за кордон!

Влад, з якої причини ви виїхали? Розкажіть детально!

Хлопці на передовій не мають змоги піти у відпустку! А вони їздять куди їм заманеться!

Втім, як написав сам Влад, у своїх сторіз, він видаляє негативні коментарі зі своєї сторінки та намагається не звертати на них увагу.

Нагадаємо, що днями дружина Влада Ями показала, як відпочиває з сином в Арізоні.

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