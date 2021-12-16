Влад Яма показав, який вигляд мав з волоссям: "З конкурсу краси"

Зірка поділився архівною світлиною.

Прихильники українського хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями навіть не можуть вже й уявити, який він вигляд мав з волоссям.

Втім, зірка не завжди був голомозим. В юності відомий танцівник мав русяву шевелюру. Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка показав архівне фото, на якому зображений з волоссям.

Влад Яма з волоссям / instagram.com/vladyama_official

"З конкурсу краси", - пожартував Влад.

До слова, за ці роки зовнішність хореографа неабияк змінилася. Так, він поголив своє волосся. Влад вже багато років не зраджує собі та ходить голомозим. Окрім того, зірка почав доглядати за своїми бровами. Також танцівник відростив собі легку щетину, що додало його образу брутальності.

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