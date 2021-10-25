Влад Яма показав зворушливе відео, на якому його батьки танцюють вальс

Батьки Влада побралися 49 років тому.

Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма неабияк зворушив своїх фанів.

Так, зірка показав рідкісне відео зі своїми батьками. У ролику рідні люди хореографа станцювали вальс під мелодію з фільму "Бережись автомобіля". Саме під цю композицію його батьки 49 років тому виконали весільний танець.

"Позавчора був дуже душевний сімейний вечір. Мама згадала про весілля, я включив кліп, і тут вона раптом запитала тата, чи він запросить її на танець. А тато перепитав, чи зможе вона танцювати. На що вона відповіла, що з ним – так", - поділився зворушливою історією Влад.

До слова, зірка говорить, що в його мами проблеми з колінами вже багато років. Але вона так танцювала, що й не подумаєш про це.

"Танець - лікує. А танець з любов'ю – дарує крила... Хочу назавжди запам'ятати цей день. Люблю вас! Тату і мамо", - звернувся до батьків хореограф.

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