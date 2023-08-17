Влад Яма показався у Мексиці за місяць до початку війни і нарвався на черговий хейт

Хореограф розповів, як змінився за час повномасштабного вторгнення.

Танцівник Влад Яма розгнівав українців своїм черговим дописом з міркуваннями про те, як все змінилося від початку повномасштабної війни.

На сторінці в Instagram хореограф розмістив фотографію, яка була зроблена за місяць до повномасштабного вторгнення. На фото Яма зображений під час відпочинку у місті Тулум, Мексика в одному з відомих готелів:

"Крутив галерею телефона (як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося від 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз - новий стан, плани і думки… Фото від 3.01.2022", - прокоментував світлину Яма.

Влад Яма показав фото, зроблене у Тулумі за місяць до повномасштабного вторгнення / Фото: instagram.com/vladyama_official

Тим часом, підписники сторінки хореографа знову його розкритикували:

Пост має вигляд як виправдання себе

А я крутила стрічку Instagram, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у шляпі

Головне після перемоги не дати вам, сц*кунам, повернутися

Втім, серед підписників Ями знайшлися й ті, хто подякував танцівнику за допомогу:

Все буде добре!

Допомагайте нашій країні та нашим воїнам боротися з цією нечистю (я раніше бачила, що ви допомогли хлопцю з протезом, – дякуємо)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хореограф Влад Яма, який з початком повномасштабної війни разом з дружиною і сином виїхав в США, неочікувано похвалився подякою від військових.

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