Влад Яма замилував обіймами з батьком і показався з сином-копією

Хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, показав рідкісне фото з родиною.

Так, Яма не часто ділиться подробицями з життя родини. Втім, у День батька зірка все ж зробив виняток опублікував знімок з татом Миколою Петровичем і сином Леоном. На зображенні родина Ями ніжно обіймає один одного, закладаючи сенс продовження роду. Хореограф не став вдаватися в деталі, коли саме була зроблена світлина, проте у підписі привітав усіх з Днем батька.

Влад Яма з батьком і сином / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, ще з початку повномасштабного вторгнення Влад Яма з родиною переїхав до Америки. Нещодавно танцівник у розмові з підписниками розсекретив, у якому місті проживає, та зізнався, що не припинив свою кар'єру. Натомість він активно продовжив займатися танцями й заробляє собі на життя викладанням хореографічної майстерності у декількох студіях США, а також дає приватні уроки з танців.

Нагадаємо, нещодавно старша донька співачки Віри Брежнєвої вперше за тривалий час показала свого батька Михайла Кіпермана й публічно звернулася до нього.

Читайте також: