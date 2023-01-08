Влад Яма показався з густою бородою та пишними вусами і нарвався на хейт

Танцівник та хореограф Влад Яма поділився з шанувальниками в Instagram своєю свіжою світлиною.

На світлині артист зображений з серйозним поглядом, густою бородою та пишними вусами. Під знімком Яма підвів короткий підсумок року, що минув: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022…" – написав під фото хореограф.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Дехто з підписників сторінки Влада звернув увагу на його фото: "Святий Миколай, так от який ти...", " чоловік-красень", "вогонь світлина, що сказати".

Втім, інші юзери розкритикували Влада Яму через те, що він наразі разом з дружиною та сином перебуває у Сполучених Штатах. "Величезне розчарування. Такий розумний у журі і такий швидкий у втечі з країни", "Прощавай, прощавай, Яма! Як тобі там відпочивається!", "А де ви зараз перебуваєте? Щось вас не видно у лавах захисту нашої країни", "Головне, що здоровому мужику не соромно за своє боягузтво. Мерзота".

Нагадаємо, що Влад Яма разом з дружиною та сином встиг виїхати з України у перший день повномасштабного вторгнення рф до України до США, перш ніж чоловікам офіційно заборонили виїзд. Відтоді артист жодного разу до України не приїздив. Втім, за кордоном Яма активно допомагає українцям, проводить благодійні майстер-класи та збирає гроші на допомогу Україні.

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