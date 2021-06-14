Влад Яма пригадав, якої смерті хотів Григорій Чапкіс: "Або на паркеті, або на жінці"

Хореограф зі сльозами на очах поділився спогадами про покійного колегу.

Вчора, 13 червня, помер видатний хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс.

Метру був 91 рік. Колега видатного артиста, ведучий шоу "Твій День" Влад Яма у прямому ефірі поділився спогадами про зірку. Хореограф ледь стримував сльози.

"Більшість людей, навіть серед моїх друзів, думають, що він був моїм вчителем. Насправді, формально це не так. Я не ходив до нього на заняття, але можу пишатися тим, що, мені здається, у мене є право називати його своїм вчителем – щодо ставлення до танцю, до жінок, до життя. Кожного разу, коли ми з ним спілкувалися, я чогось таки вчився", – поділився Яма.

Також Влад пригадав знайомство із Григорієм Миколайовичем. Так, хореографи вперше зустрілися 2006 року у гримерці під час підготовки до першого ефіру "Танців з зірками". Тоді Яма був учасником, а Чапкіс – суддею.

"Він сів у кріслі поруч і сказав: "Зробіть мене, будь ласка, молодшим, ніж Яму", – пригадав артист.

Крім того, Влад Яма процитував слова Чапкіса про смерть, які він сказав ще 12 років тому.

"Він казав це завжди з усмішкою: "Якщо я помру, то або на паркеті, або на жінці". Я не знаю, як сталося, але буду вважати, що і так, і так. Бо він так хотів, він так це собі уявляв. І 11 років тому, коли я запізнювався до нього на ювілей, він сказав: "Владе, не поспішай, все добре! Якщо ти все таки встигнеш і станцюєш на мої 80, то я станцюю на твої 80", – розповів зірка.

Хореограф Влад Яма поділився особистими спогадами про Григорія Чапкіса

Нагадаємо, що Григорія Миколайовича Чапкіса не стало 13 червня близько 22 вечора. Про це розповів син хореографа Грег. Він також назвав причину смерті зіркового батька. Українські зірки відреагували на смерть легендарного українського хореографа. Багато знаменитостей у своїх соцмережах висловили співчуття родині культового танцівника, а також зізналися, яким він залишиться у їхній пам'яті.

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