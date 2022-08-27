Влад Яма привітав батьків із "золотим" весіллям: "Неймовірний приклад для кількох поколінь"

Суддя "Танців з зірками" Влад Яма написав зворушливе привітання мамі з батьком до річниці їхнього весілля.

Батьки хореографа Влада Ями прожили у шлюбі вже 50 років. З нагоди свята танцюрист оприлюднив у своєму Instagram їхню спільну фотографію.

У дописі Яма подякував батькам за підтримку та за те, що дали йому змогу реалізуватися в улюбленій справі.

"Неймовірний приклад для кількох поколінь! Скільки історій, розмов, подій… Дякую, що підтримували мене в усьому і витрачали на танці гроші, яких не було", - звернувся до рідних танцюрист.

Батьки Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також Влад розповів, які плани були у нього та батьків на святкування річниці та пообіцяв, що невдовзі вони обов’язково реалізуються.

"Сьогодні ми планували разом святкувати на Бірючому острові, але хтось прийшов на чужу землю, щоб когось "спасать"… Наздоженемо, обіцяю!" - запевнив Яма.

Як раніше розповідав хореограф, зараз його батьки перебувають у рідному Запоріжжі. А ось сам Яма ще 24 лютого виїхав з родиною до США.

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