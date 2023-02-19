Влад Яма разом з дружиною пробігли напівмарафон заради дітей, які втратили батьків під час війни

Хореограф Влад Яма та його дружина Лілія намагаються допомагати українцям у США.

Вперше в житті подружжя вирішили взяти участь у напівмарафоні заради важливої мети. Благодійний захід допоможе зібрати кошти для дітей-спортсменів, які втратили батьків через війну в Україні. Про забіг Яма розповів на своїй сторінці в Instagram.

"У нас день почався о 4-й ранку. Прямуємо на свій перший в житті півмарафон. Це неабиякий виклик. Не знаємо, як все піде. Але… Тут, у Сполучених Штатах, хочемо не тільки нагадати про війну в Україні, але й допомогти тим, хто від неї постраждав. Це мій перший особистий збір. Для дітей-спортсменів, що втратили батьків внаслідок воєнних дій", - поділився танцюрист.

На зібрані кошти подружжя планує придбати для дітей спортивне взуття, щоб вони могли продовжувати свої тренування і досягати нових вершин.



"Ці маленькі герої живуть в спорт-інтернатах і продовжують тренуватися. То ж нумо разом задонатимо і купимо їм спортивне взуття! Таких дітей, нажаль, багато(переді мною зараз список - імена і розміри), але все в наших силах! Більше зберемо - більше взуємо! 10-20-30-100 спортсменів, скільки зможемо. Нехай і вони матимуть змогу займатися спортом і прославляти Україну", - розповів Яма.

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