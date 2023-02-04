Влад Яма різко відповів на хейт за фото в стилі "рятувальника Малібу", дружина його підтримала

Танцівник, хореограф та ведучий Влад Яма відреагував на потік хейту, який обрушився на нього після публікації фото в Instagram в стилі "рятувальника Малібу", зробленого у Маямі.

Під цим кадром Яма розповів про лоти з ним, які можна придбати, а частину отриманих грошей з них знаменитість планує передати на ЗСУ. Втім, юзери засудили танцівника за те, що він поїхав з країни підчас повномасштабного вторгнення.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Не бачу жодної вагомої причини, що дозволила вам виїхати і хизуватись знімками зі Штатів, чекаємо на батьківщині згідно з законом", "І навіщо це нам бачити. Владе, у нас війна, і як ви купаєтесь нам не цікаво".

Раніше Яма видаляв негативні коментарі, та цього разу вирішив відповісти підписникам: "Кожен має право на свою думку, але я не бачу сенсу комусь щось доводити, є справи важливіші".

Підтримала чоловіка й дружина Влада Лілія Яма: "Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставини кожного".

Влад Яма відповів хейтерам / Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, що у перший день повномасштабної війни Влад Яма з дружиною та сином виїхав з України. Пізніше хореограф розповів, що перебуває в Америці. Танцівник зазначив, що встиг залишити країну, перш ніж чоловікам заборонили виїджати.

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