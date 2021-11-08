Влад Яма розповів про хобі свого 5-річного сина: "Я опирався, боявся"

Сина артиста почав займатися танцями.

Український хореограф та головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про хобі свого 5-річного сина Леона.

Так, хлопчик ще з 9 місяців займається плаванням. Втім, нещодавно Леон пішов на брейк-данс. Влад зізнається, що боявся відпускати хлопчика займатися вуличними танцями, бо хоче, аби він спробував бальні.

Влад Яма з дружиною та сином / instagram.com/vladyama_official

"Леон просив про це декілька місяців. Я опирався, боявся… Думав, якщо він обере шлях вуличної культури, то ніколи не танцюватиме бальні танці. Я хочу, щоб він все спробував. Та, мабуть, це моя помилка. Коли уявляю сина у майбутньому і те, чим він займатиметься, завжди приміряю це на себе. Я сам у сім років пішов на бальні танці й присвятив цьому все життя. Але так буває не у всіх", - говорить Влад.

Втім, хореограф змінив свою думку. Він вважає, що Леон повинен втілювати власні бажання. Окрім цього, хлопчик у захваті від того, чим займається.

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