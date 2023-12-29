Влад Яма спантеличив дописом у день масованої ракетної атаки по Україні

Сьогодні, 29 грудня, коли російські окупанти масовано накрили Україну ракетами, хореограф Влад Яма вкотре нарвався на хейт своєю поведінкою.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Яма вирізнився цинічним вчинком. Він раптом запостив відео, у якому горить свіча. А ролик цей підписав, що "з ним все гаразд".

"Друзі, зі мною все норм", - підписав відео Яма.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Влад Яма разом з родиною виїхав до США і до України більше не повертався. Тому, можливо, хореограф захворів і повідомив "друзям", що все не настільки критично. Втім, схоже, за новинами у рідній Україні танцівник не стежить.

Зазначимо, що сьогодні Росія здійснила масований ракетний обстріл по Україні. Було випущено 110 ракет. Наразі відомо про 12 загиблих та 75 поранених.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Влад Яма показав, як разом з дружиною в Америці відсвяткував день народження сина Леона, якому виповнилося 8 років. Усміхнений хореограф поділився фото, на яких постав біля басейну та пальм. Цими кадрами артист вкотре нарвався на жорстку критику.

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