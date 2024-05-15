Влад Яма спантеличив неочікуваним дописом у Мережі: "Я повернувся"

Танцівник заговорив про повернення, щоправда, не став уточнювати, яке саме.

Хореограф Влад Яма, який на початку повномасштабної війни з родиною виїхав до США, спантеличив українців новим дописом у фотоблогу.

У своєму Instagram танцівник опублікував фото, на якому він зображений на тлі поліцейської автівки. Щоправда, кадр архівний. Він був зроблений задовго до початку повномасштабної війни, під час знімань фільму "Нереальний КОПець", де Яма зіграв одну з ролей.

Та особливо користувачі звернули увагу на підпис. У дописі хореограф англійською мовою написав "i`m back", що в перекладі означає "я повернувся". Особливо спантеличує це тим, що сюжет фільму "Нереальний КОПець" розгортається довкола головного героя, який повертається до України з США та влаштовується на роботу до поліції.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Як відомо, від початку повномасштабної війни Влад Яма оселився в США. Тож, деякі користувачі припустили, що скандальний хореограф вже почав натякати на повернення. Утім, стверджувати це не варто. Танцівник неодноразово публікував архівні кадри. Зокрема, нещодавно він пригадав, як відпочивав у Криму, але тоді Яма неабияк розлютив українців.

Нагадаємо, вже під час повномасштабної війни Влад Яма виїхав до США. Такий вчинок неабияк обурив українців, тож танцівник в Мережі постійно стикається з хейтом.

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