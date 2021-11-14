Влад Яма відповів, чи повернеться у наступному сезоні "Танців з зірками" на паркет як учасник

Влад Яма відповів, чи повернеться у наступному сезоні "Танців з зірками" на паркет як учасник

Суддя вийшов на паркет з Дмитром Каднаєм та Аліною Лі.

Щойно на телеканалі 1+1 почався 11 прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Першими на паркет вийшли Дмитро Каднай та Аліна Лі. До слова, сьогодні учасники танцюють з суддями. Так, разом з учасниками виконав танго Влад Яма.

Влад Яма, Дмитро Каднай та Аліна Лі / instagram.com/tanci1plus1

Зокрема, після танцю Юрій Горбунов запитав суддю, чи сумує він за паркетом, адже танцівник раніше також був учасником проєкту. Втім, Влад відповів, що у суддівському кріслі йому краще.

Також ведучий запитав хореографа, чи готовий він вийти у наступному сезоні на паркет як учасник.

"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - коротко відповів Влад.

До слова, Дмитро Каднай та Аліна Лі отримали за свій виступ 29 балів.

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