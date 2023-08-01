Влад Яма відповів, чи соромно йому за виїзд за кордон під час війни

Танцівник на початку повномасштабної війни виїхав до США та жодного разу не повертався до України.

Український хореограф Влад Яма відповів на критику у Мережі та зізнався, чи соромно йому за виїзд за кордон під час війни в Україні.

Від початку російського вторгнення танцівник отримує чимало хейту через те, що перебуває з родиною у США. Кожен допис Влада Ями супроводжується гнівними коментарями та докорами. Зокрема, нещодавно у хореографа запитали, чи буває йому соромно за рішення виїхати з країни під час війни. Влад Яма вирішив відповісти на запитання та додав тег зі словом "регулярно".

Коментарі під дописом Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також танцівнику дорікнули, що він не повертається до України, адже боїться потрапити на фронт. На це Яма відповів, що дослухатиметься лише до претензій українських військових: "Тут вже дослухаюся винятково до військових, вибачте".

Коментарі під дописом Влада Ями / Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною та сином виїхав до США вже під час повномасштабної війни. Танцівник жодного разу не повертався до України. Щоправда, час від часу хореограф реагує на обстріли українських міст та селищ російськими окупантами та публікує про це дописи. Окрім цього, Яма показує, як проводить час у США. Нещодавно танцівник натрапив на черговий хейт, коли показався на тлі скелястих пейзажів та зазначив, що не озирається на минуле, а дивиться лише у майбутнє.

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