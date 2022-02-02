Влад Яма влаштував зухвалий фотосет з дружиною

Зірка поділився новим контентом.
Головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма влаштував доволі зухвалий фотосет зі своєю дружиною, Лілією.
Так, у своїх Instagram закохані вже встигли опублікувати нові чорно-білі знімки. На одному фото танцівник позував разом з коханою в офіційному костюмі.
"Люблю, коли ми так поруч одне біля одного", - поділився хореограф.
На іншому знімку закохані вже переодягнулися. Так, Влад підняв свою кохану обома руками та зухвало дивився в камеру. Втім, у коментарях під дописом танцівник зазначив, що спокійно міг би тримати Лілю однією рукою.
Загалом, фани зіркового подружжя засипали пару компліментами. Вони зазначили, що вони мають дуже гарний вигляд.
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