Влад Яма вперше відповів на хейт і здивував сумою, яку пожертвував постраждалим дітям в "Охматдиті"

Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з родиною проживає у США, вперше за тривалий час заговорив про свою допомогу Україні.

Зокрема, поділився, як у День Незалежності України він долучився до благодійного заходу в Техасі в якості діджея, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. Так, за вечір вдалося зібрати 10 тис. дол., які Влад разом з організаторами події пожертвував постраждалим дітям внаслідок російської атаки "Охматдиту" 8 липня. У своєму фотоблогу Яма опублікував відповідне фото й попозував зі своєю дружиною Лілією й організаторами благодійного вечору.

Влад Яма з дружиною на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

До слова, окрім Влада на заході виступило ще декілька діджеїв. Серед пісень у сетах, окрім іноземних, лунали й українські виконавці. Доповнювали атмосферу черлідерки у патріотичних вбраннях з прапором України та таблом, на якому видніється англійський напис "Продовжуйте хейтити Влада". Тим часом Яма також відреагував на постійні закиди в його бік і так само з гумором звернувся до хейтерів з проханням "не спиняти хейт".

Влад Яма на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма на благодійному вечорі / Фото: instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, нещодавно танцівник Влад Яма після масованого російського обстрілу України звернувся до Батьківщини.

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