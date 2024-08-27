Влад Яма вперше відповів на хейт і здивував сумою, яку пожертвував постраждалим дітям в "Охматдиті"

Артист взяв участь у благодійному заході.
Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з родиною проживає у США, вперше за тривалий час заговорив про свою допомогу Україні.
Зокрема, поділився, як у День Незалежності України він долучився до благодійного заходу в Техасі в якості діджея, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. Так, за вечір вдалося зібрати 10 тис. дол., які Влад разом з організаторами події пожертвував постраждалим дітям внаслідок російської атаки "Охматдиту" 8 липня. У своєму фотоблогу Яма опублікував відповідне фото й попозував зі своєю дружиною Лілією й організаторами благодійного вечору.
До слова, окрім Влада на заході виступило ще декілька діджеїв. Серед пісень у сетах, окрім іноземних, лунали й українські виконавці. Доповнювали атмосферу черлідерки у патріотичних вбраннях з прапором України та таблом, на якому видніється англійський напис "Продовжуйте хейтити Влада". Тим часом Яма також відреагував на постійні закиди в його бік і так само з гумором звернувся до хейтерів з проханням "не спиняти хейт".
Нагадаємо, нещодавно танцівник Влад Яма після масованого російського обстрілу України звернувся до Батьківщини.
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