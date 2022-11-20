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Влад Яма з дружиною та сином показали, як допомагають українцям із США

Влад Яма з дружиною та сином показали, як допомагають українцям із США

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1292
Час на прочитання
1 хв
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Влад Яма з дружиною та сином показали, як допомагають українцям із США

Влад Яма з родиною / Фото: instagram.com/liliya_yama

Родина хореографа активно волонтерить.

Хореограф і танцівник Влад Яма, який з початком повномасштабної війни з родиною виїхав до Америки, показав, як допомагає українцям з США.

Так, днями Яма разом з дружиною Ліліаною та 7-річним сином Леоном займалися волонтерством.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Родина допомагала благодійній організації Florida for Ukraine запакувати та відправити допомогу до України:

"Величезний донат у 200 тисяч доларів зробила американська організація для українських лікарень. Наша задача на сьогодні – все перерахувати, зважити та спакувати", - розповіла Ліліана.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Кожен член сім'ї був залучений до доброї справи. Влад пакував допомогу, Ліліана розклеювала необхідні наліпки, а 7-річний Леон розклеював наліпки на ліхтарики для військових.

© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama
© instagram.com/liliya_yama
Фото: instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, днями Влад Яма потрапив під шквал критики українців і все через свій пост в Instagram, в якому пожартував, що занадто гарний для радіо.

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Дата публікації
Перегляди
1292
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