Влад Яма з дружиною та сином показали, як допомагають українцям із США

Родина хореографа активно волонтерить.
Хореограф і танцівник Влад Яма, який з початком повномасштабної війни з родиною виїхав до Америки, показав, як допомагає українцям з США.
Так, днями Яма разом з дружиною Ліліаною та 7-річним сином Леоном займалися волонтерством.
Родина допомагала благодійній організації Florida for Ukraine запакувати та відправити допомогу до України:
"Величезний донат у 200 тисяч доларів зробила американська організація для українських лікарень. Наша задача на сьогодні – все перерахувати, зважити та спакувати", - розповіла Ліліана.
Кожен член сім'ї був залучений до доброї справи. Влад пакував допомогу, Ліліана розклеювала необхідні наліпки, а 7-річний Леон розклеював наліпки на ліхтарики для військових.
Нагадаємо, днями Влад Яма потрапив під шквал критики українців і все через свій пост в Instagram, в якому пожартував, що занадто гарний для радіо.
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