Влад Яма з дружиною та сином показали, як допомагають українцям із США

Хореограф і танцівник Влад Яма, який з початком повномасштабної війни з родиною виїхав до Америки, показав, як допомагає українцям з США.

Так, днями Яма разом з дружиною Ліліаною та 7-річним сином Леоном займалися волонтерством.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Родина допомагала благодійній організації Florida for Ukraine запакувати та відправити допомогу до України:

"Величезний донат у 200 тисяч доларів зробила американська організація для українських лікарень. Наша задача на сьогодні – все перерахувати, зважити та спакувати", - розповіла Ліліана.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Кожен член сім'ї був залучений до доброї справи. Влад пакував допомогу, Ліліана розклеювала необхідні наліпки, а 7-річний Леон розклеював наліпки на ліхтарики для військових.

Фото: instagram.com/liliya_yama

Фото: instagram.com/liliya_yama

Нагадаємо, днями Влад Яма потрапив під шквал критики українців і все через свій пост в Instagram, в якому пожартував, що занадто гарний для радіо.

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