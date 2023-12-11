Влад Яма з дружиною в оточенні пальм і басейну привітали свого сина з 8-річчям

9 грудня сину хореографа Влада Ями, який вже декілька років проживає в Америці, виповнилося 8 років.

Так, дружина знаменитості Лілія у своєму фотоблогу показала, як вони відсвяткували цей день з Лео в США. Зокрема, вся їхня родина поїхала до комплексу для відпочинку разом з друзями. На кадрах видніється торт. Цікаво, що зроблений він у синьо-жовтих кольорах. Зверху десерт присипаний цукерками. Також на торті було безліч свічок, які запалив офіціант. З нагоди свята іменинник загадав бажання і задмухав їх усі.

Влад та Лілія Ями з сином / Фото: instagram.com/liliya_yama

Щасливе подружжя заспівало традиційну до дня народження пісню. А наприкінці Влад погладив голову сина. Дружина Ями у сторіз ніжно написала "З Днем народження" і щиро подякувала всім, хто їх привітав.

Влад та Лілія Ями з сином / Фото: instagram.com/liliya_yama

Вбрання родини було відповідним до спекотної погоди. Так, святкові вишукані вбрання перетворилися на пляжні невимушені образи.

До слова, хлопець за декілька років вже добре адаптувався до життя в США. Зокрема, минулоріч Лео пішов до місцевої школи.

Нагадаємо, нещодавно син Влада Ями знявся в американському фільмі. Показ відбувся у місті Голлівуд, штат Флорида.

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