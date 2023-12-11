Влад Яма з дружиною в оточенні пальм і басейну привітали свого сина з 8-річчям

Дружина хореографа показала, як минув день народження Леона.
9 грудня сину хореографа Влада Ями, який вже декілька років проживає в Америці, виповнилося 8 років.
Так, дружина знаменитості Лілія у своєму фотоблогу показала, як вони відсвяткували цей день з Лео в США. Зокрема, вся їхня родина поїхала до комплексу для відпочинку разом з друзями. На кадрах видніється торт. Цікаво, що зроблений він у синьо-жовтих кольорах. Зверху десерт присипаний цукерками. Також на торті було безліч свічок, які запалив офіціант. З нагоди свята іменинник загадав бажання і задмухав їх усі.
Щасливе подружжя заспівало традиційну до дня народження пісню. А наприкінці Влад погладив голову сина. Дружина Ями у сторіз ніжно написала "З Днем народження" і щиро подякувала всім, хто їх привітав.
Вбрання родини було відповідним до спекотної погоди. Так, святкові вишукані вбрання перетворилися на пляжні невимушені образи.
До слова, хлопець за декілька років вже добре адаптувався до життя в США. Зокрема, минулоріч Лео пішов до місцевої школи.
Нагадаємо, нещодавно син Влада Ями знявся в американському фільмі. Показ відбувся у місті Голлівуд, штат Флорида.
Читайте також: